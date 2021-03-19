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Gergerlioğlu'nun Meclis'teki 'adalet nöbeti' 3. gününde: Vekilliğim kağıt üstünde düşürüldü; bu kararı tanımıyorum

"Bu direnişimiz adalet yerini bulana kadar devam edecek"

19 Mart 2021 14:17

Vekilliğinin düşürülmesinin ardından Genel Kurul’da başlattığı oturma eylemini 3’ncü gününde Meclis'teki HDP grup odasında devam ettiren Ömer Faruk Gergerlioğlu, "Gelinen noktada biz adalet üzerine direniyoruz. Ben bu kararı tanımıyorum. Vekilliğim kağıt üstünde düşürülmüştür ama bu anayasayı ve millet iradesini çiğneyerek yapılmıştır. AYM kararı daha verilmemiştir. Bu direnişimiz adalet yerini bulana kadar devam edecek" dedi. 

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir direnişi gerçekleştiriyoruz" diyen Gergerlioğlu, "Türkiye'de bir milletvekili, hukuksuz ayak oyunlarıyla cezaevine atılmaya çalışılmaktadır ve o vekilin partisi de kapatılmaya çalışılmaktadır. Biz burada hak ve adalet üzerine direniyoruz" dedi. 

 

Ömer Faruk Gergerlioğluhdpvekil

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