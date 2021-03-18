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Gergerlioğlu'dan geceyi geçirdiği TBMM'den video mesaj: AYM kararına kadar buradan ayrılmıyorum, burası demokrasi nöbeti yeri olacak

18 Mart 2021 10:30

TBMM'de okunan kararla milletvekilliği düşürülen HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, geceyi geçirdiği HDP toplantı odasından bir video mesaj yayınladı. 

Anayasa Mahkemesi'nin kararına kadar HDP Grup toplantı odasında kalmaya devam edeceğini açıklayan Gergerlioğlu, "İstedikleri kadar uyduruk cezalarla bizi ihraç etmeye çalışsınlar, uyduruk yargı kararlarıyla, Anayasayı çiğneyen kararlarla bizi ihraç etmeye çalışsınlar. Biz yolumuza devam edeceğiz. Biz mücadelemize devam ediyoruz. Burada bu hukuksuz karara karşı tüm arkadaşlarımıza beraber Meclis'i terk etmeyerek direniyoruz. Biz burada esaslı bir direniş yapıyoruz " dedi. 

"Milletin iradesi için, demokrasi için nöbetteyiz. Çok güçlü bir destek aldık dün. Ulusal ve uluslararası kamuoyu bize çok güçlü bir destek verdi ve bu destek de sanırım devam edecek" diyen Gergerlioğlu, "Biz milletin iradesiyle buraya geldik. Millet bize bu iradeyi verdi, iradeyi millet alır" diye konuştu. 

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioğluHDP toplantı odasıvideo mesajTBMM

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