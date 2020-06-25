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Gergedan böceği gören gençlerin heyecanı kısa sürdü: Kanka 100 bin dolar diyor

25 Haziran 2020 10:34

İstanbul Arnavutköy’de akşam saatlerinde bir parkta dolaşan gençler, geçtiğimiz yıllarda değeri 90 bin TL olduğu iddia edilen "gergedan böceği" buldu. Böceği bulan gençler kısa süreli bir heyecan yaşayan gençler, böceği bir saklama kabına alarak muhafaza etti. İnternet üzerinden yaptıkları araştırma sonunda böceğin maddi açıdan bir değerinin olmadığını, sadece koleksiyon yapan insanların 1 dolar karşılığında aldığını öğrenen gençlerin heyecanı kısa sürdü. 

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