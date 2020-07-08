Gercüş’te çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu

Batman'ın Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyünde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangında 40 dönümlük alan kül oldu.

Arıca köyünde dağlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin suyla köylülerin de traktörle müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Köy sakinlerinden Metin Şaşmaz, "Yangının çıktığını gördük ve hemen itfaiye ekiplerine haber verdik. Gercüş Belediyesi itfaiye ekipleri de geldi. Uzun uğraşlar sonucu yangını söndürerek kontrol altına aldık. Müdahale etmeseydik ormanlık alan ve ekinlerimiz büyük zarar görecekti. Allah'a şükürler olsun yangını söndürebildik" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.