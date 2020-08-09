"Gerçeklerle karşılaşınca kaçtığını gördük": Trump, yaptığı açıklamanın doğru olmadığı söylenince kürsüyü terk etti

ABD Başkanı Donald Trump, gazetecilerle yaptığı soru-cevap toplantısı sırasında CBS muhabiri Paula Reid’in kendisine sorduğu bir soru üzerine kürsüyü terk etti.

Reid, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2014’te imzalanan ‘Gazilerin Seçimi Yasası’nı kendisi imzaladığını iddia ettiğini vurguladı. Reid, Trump’a “Bu yanlış bir açıklama efendim” dedikten sonra Trump salondakilere teşekkür etti ve ani bir şekilde kürsüyü terk etti.

Trump’ın kürsüyü terk ettiği anların değerlendirildiği CNN programında “Trump’ın gerçeklerle karşılaştığında kaçtığını gördük” ifadeleri kullanıldı.