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Gerçek nesneleri cep telefonunuzla "kopyalayıp" bilgisayarınıza "yapıştırmanızı" sağlayan bir program geliştirildi

12 Mayıs 2020 08:24

Fast Company’nin bugün yayımladığı habere göre, Google’da görev yapan sanatçı Cyril Diagne’nin geliştirdiği AR Copy Paste, mobil cihazlarımızın giderek güçlenen çoklu kameralarını kullanıyor. Cep telefonlarında ve masaüstü bilgisayarlarda çalışmak üzere tasarlanan uygulama, gerçek ortamlarda çektiğiniz derinlikli görselleri, olduğu gibi sanal ortama aktarmanıza imkân tanıyor.

Diagne, Koronavirüs günlerinde eve kapanmışken bu projeyi geliştirmeye başlamış. “Her hafta sonunda zamanımın bir kısmını, etkileşim tasarımı ve makine öğrenme konusunda yeni fikirler için prototipler geliştirerek harcıyorum. Bunlar Twitter’da paylaştığım küçük prototipler. İsteyen denesin diye kaynak kodlarını ve teknik ayrıntıları da yayımlıyorum” diyor Diagne.

AR Copy Paste de böyle doğmuş. Diagne, hobi olarak bu uygulamayı yapmış, ardından gelişmeleri Twitter’da duyurmuş. “Çevrenizdekileri kesip Photoshop’a yapıştırın” dediği bu tweet 50 bini aşkın etkileşim alınca uygulamanın teknolojisini de herkesle paylaşmış.

AR Copy Paste, BASNet adlı bir nesne tanıma algoritmasını kullanarak gerçek dünyadaki bir nesneyi arka plandan kesiyor. Ardından SIFT adlı bir başka kod parçasıyla bu kesilmiş nesneyi sanal ortamda istenen yere yapıştırıyor. Bu yapıştırma işlemi için iki cihazda da bir yazılımın kurulu olması gerekiyor.

Kaynak: journo

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AR Copy PasteCyril DiagneBASNetSIFTkopyala yapıştırgerçek nesne

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