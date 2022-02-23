Gerçek Kesit'in 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar'dan elektrik faturası skeci

Bir dönemin fenomen dizisi Gerçek Kesit'in 'Sarı Bıyık'ı Cahit Kaşıkçılar'ın, bir kaç gün önce açtığı TikTok hesabından elektrik faturalarına gelen zamlara ilişkin yayınladığı video sosyal medyada gündem oldu. Hamamda çektiği videoyu "Zamlar, zamlar, zamlar…" notuyla paylaşan Kaşıkçılar, videoda "Faturalar bir tek buraya gelemiyor" ifadelerini kullandı.

Flash TV'de yayınlanan bir döneme damga vuran Gerçek Kesit'tin 'Sarı Bıyık' karakteriyle tanınan Cahit Kaşıkçılar, "Gerçek Kesit" ismiyle açtığı TikTok hesabından zamlı faturalara tepkisi gösterdi.

"Zamlar, zamlar, zamlar…"

Daha önce elektrik zamları hakkında da bir fatura mizanseni videosu ile fiyatlara dikkat çeken Kaşıkçılar, bu defa da hamamda çektiği video ile tepkisini gösterdi. "Zamlar, zamlar, zamlar…" notuyla hamamda çektiği bir video paylaşan Kaşıkçılar, "Faturalar bir tek buraya gelemiyor" ifadelerini kullandı. Kaşıkçıların paylaşımı yine çok sayıda beğeni ve yorum aldı.