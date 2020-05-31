George Floyd protestolarında bacağından vurulan gazeteci gözaltı anını kaydetti

ABD'nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde, polisin ensesine bastırması sonucu nefessiz kalarak yaşama veda eden George Floyd için protesto gösterileri devam ediyor. Basın mensupları da dünya kamuoyunu 4 gündür meşgul eden olayları anbean izleyicilere aktarmak için amansız bir mücadele halinde... Gösterileri takip eden WCCO kanalının muhabiri plastik mermiyle bacağından vurulduğu ve gözaltına alındığı anları kaydetti.

ABD'nin Minneapolis kentinde polis şiddeti sonucu siyahi George Floyd'un hayatını kaybetmesi üzerine New York’tan Los Angeles’a ülkedeki birçok şehirde cumartesi gecesi de protesto gösterileri devam etti.

Salı gününden beri ülke genelinde süren Floyd protestolarında, göstericilerle polis karşı karşıya geldi, çatışmalarda polis araçları yakılırken, onlarca kişi gözaltına alındı.

Protestolarda göstericiler"siyahların hayatı değerlidir", "beni vurma" ve "nefes alamıyorum" şeklinde sloganları atarken, polis şiddetini kınayan pankartlar taşıdılar.

Cumartesi akşamı ülkedeki en az 8 eyalette, destek için Ulusal Muhafız birliklerinin göreve çağrıldığı belirtilirken 16 eyaletteki 25 şehirde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

WCCO isimli haber kanalının foto muhabiri, plastik mermiyle bacağından vurulduğu ve eyalet devriyesi tarafından tutuklandığı anları saniye saniye kaydetti.