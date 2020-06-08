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George Floyd protestoları | Polis müdahalesi sırasında sandalyede oturmaya devam etti; gündem oldu

08 Haziran 2020 11:41

Belçika'da düzenlenen ırkçılık karşıtı protestolarda, polis müdahalesi esnasında yolun ortasında sandalyede oturan kişinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, ABD'de polis şiddetiyle yaşamını yitiren George Floyd için Adalet Sarayı önünde düzenlenen protestoya binlerce kişi katıldı.

Poelaert Meydanı'nda toplanan yaklaşık 10 bin kişi "Siyahların hayatı değerlidir" sloganıyla polis şiddetini ve ırkçılığı protesto etti.

Protestolar esnasında, eylemcilerden birinin atlı polislerin güzergahı üzerinde yol ortasında sandalyesinde oturması ise sosyal medyanın gündemine girdi. 

Görüntülerde, sandalyede oturan adamın çevresinden çok sayıda atlı polis geçtiği halde sakinliğini koruduğu ve dans ettiği görülüyor.

 

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