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Geometri dersini öğrencilerine 'erik dalı' ve 'fidayda' eşliğinde anlatıyor

03 Şubat 2020 14:37

Samsun’da bir öğretmen, geometri dersini 'erik dalı' ve 'fidayda' eşliğinde anlatıyor müzikleriyle anlatıyor.

Samsun’da özel bir lisede çalışan geometri öğretmeni Nurtaç Kozak, öğrencilerin dikkatini çekmek ve ilgilerini dersin üzerine yoğunlaştırmak için farklı bir yöntem geliştirdi.

Geometriyi müzikle ve yaptığı jest ve mimik hareketleri ile anlatarak, öğrenciler için dersi oldukça keyifli bir hale getiren Nurtaç öğretmen, kendi geliştirdiği bu yolla akılda kalması zor olan formülleri bile öğrenciler için kolay hale getirdi.

Öğrenciler, sınavlarda formülü unutsalar bile öğretmenlerinin yaptığı hareketleri hatırlayarak soruyu çözebiliyor.

Derslerinde kimi zaman Testere, Matrix gibi film müziklerini de kullanan öğretmen, kimi zamansa erik dalı ve fidayda eşliğinde formülleri akıllara kazıyor.

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