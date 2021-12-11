Genel Sağlık-İş'ten Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı hakkında suç duyurusu

Genel Sağlık-İş, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı hakkında, yaptıkları açıklamalar ile sağlık çalışanlarının tehdit altında kalmalarını ve şiddet görmelerini meşrulaştırdığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucuları Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı hakkında, sağlık emekçilerini hedef gösteren açıklamaları nedeniyle suç duyurusunda bulunuldu.

Genel Sağlık-İş tarafından yapılan suç duyurusunda Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı’nın “Tehdit”, “Suç İşlemeye Tahrik” ve “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” suçlarından soruşturma yapılması talep edildi.

Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Derya Uğur, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "'Neler Oluyor Hayatta' programının sunucularından Hakan Ural’ın, sağlık çalışanlarını kast ederek, 'Gözünü çıkarırsın' sözlerini kullanması ve şüpheli Nur Tuğba Algül Namlı’nın ise bu sözleri onaylar şekilde 'Yaparım' sözünü sarf etmesi, sağlık çalışanlarının itibarını zedelemiş, sağlık çalışanlarına karşı tehdit suçu işlenmiş, haklarını arayan sağlık çalışanlarına karşı şiddet gösterme konusunda, sağlık çalışanları aleyhine suç işlemeye tahrik suçu işlenmiş, hastaneye müracaat eden, etmeyen herkes, sağlık çalışanlarına karşı 'kin ve düşmanlığa' sevk edilerek, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçu işlenmiştir" ifadelerini kullandı.

Uğur'un açıklamasında, Ural ve Algül Namlı’nın söylemlerinin sağlık çalışanlarını derinden yaraladığı vurgusu yapılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık çalışanları, her geçen gün artan şiddet vakaları ile mücadele ederken, Hakan Ural ve Nur Tuğba Algül Namlı yaptıkları açıklamalar ile sağlık çalışanlarının şiddet tehdidi altında kalmalarını ve şiddet görmelerini meşrulaştırarak, sağlık çalışanlarını, moral ve motivasyondan yoksun, kendilerini huzurlu ve güvenli hissetmedikleri bir ortamda çalışmaya sevk etmişlerdir."

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Ne Olmuştu?

Sağlıkçıların hastalarla grev nedeniyle hastalarla ilgilenmediğini iddia eden Ural, Kocaeli Devlet Hastanesi'nde sağlık çalışanlara yönelik şiddet uygulayan bir kişiyi savunmuştu. Açıklamalarının devamında "Doktor da duvara yaslanmış. 'Oğlum ölüyor' diyorsun, 'Ben eylemdeyim' diyor" ifadelerini kullanan Hakan Ural, tepki görmüştü.

"Grev de olsa acil servis asla kapanmaz" diyen sağlıkçılar, Ural'ın sözlerinden dolayı "ÖzürDileHakanUral" etiketi açarak tepkilerini dile getirmişti.