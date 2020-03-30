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Genco Erkal’dan sağlık çalışanlarına Nâzım Hikmet şiiri: Yaşamayı ciddiye alacaksın

30 Mart 2020 12:05

Usta sanatçı Genco Erkal, sağlık çalışanlarına destek kampanyasına Nâzım Hikmet'in dizeleriyle katıldı. 

Erkal, sağlık çalışanları için Nâzım Hikmet'in 'Yaşamaya dair' şiirinin sağlık çalışanlarına işaret eden kısmını okudu.

“Yaşamayı ciddiye alacaksın,
yani o derecede, öylesine ki,
mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,
yahut kocaman gözlüklerin,
beyaz gömleğinle bir laboratuvarda
insanlar için ölebileceksin,
hem de yüzünü bile görmediğin insanlar için,
hem de hiç kimse seni buna zorlamamışken,
hem de en güzel en gerçek şeyin
yaşamak olduğunu bildiğin halde.”

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genco erkalnazım hikmetyaşamaya dairsağlık çalışanları

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