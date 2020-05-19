Genco Erkal'dan 19 Mayıs'ta Nâzım Hikmet şiiri: 'Sarışın bir kurda benziyordu...'

19 Mayıs 2020 12:11
Tiyatrocu Genco Erkal, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı için dünyaca ünlü şair Nâzım Hikmet Ran'ın 'Kuvayı Milliye Destanı' şiirinden bir parça okudu.
Tiyatronun usta ismi Genco Erkal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda sosyal medyadan anlamlı bir paylaşım yaptı.
‘Nâzım Hikmet Mustafa Kemal'i anlatıyor'
Bir video çeken ve Nazım Hikmet’in Kuvayı Milliye Destanı’nda Atatürk’ü anlattığı bölümü okuyan Erkal, şu notu yazdı:
“19 Mayıs armağanımdır. Kutlu olsun. Kuvayı Milliye destanında Nâzım Hikmet Mustafa Kemal'i anlatıyor.”
Genco Erkal'ın okuduğu 'Kuvayı Milliye Destanı' şiirinin o bölümü
“Dağlarda tek tek
ateşler yanıyordu
Ve yıldızlar öyle ışıltılı, öyle ferahtılar ki
şayak kalpaklı adam
nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden
güzel, rahat günlere inanıyordu
ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında
birdenbire beş adım sağında onu gördü.
Paşalar onun arkasındaydılar.
O, saati sordu.
Paşalar: ‘Üç’ dediler,
Sarışın bir kurda benziyordu.
Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı.
Yürüdü uçurumun basına kadar,
eğildi, durdu.
Bıraksalar
İnce, uzun bacakları üstünde yaylanarak
ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak
Kocatepe’den Afyon ovasına atlayacaktı.”
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