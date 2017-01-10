Genco Erkal Cumhuriyet için seslendirdi: Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek

Bağımsız gazeteciliğin, ülkemizin geleceği açısından yaşamsal önem taşıdığı şu günlerde, bu hedefi gerçekleştirmeye dönük olarak adımlar atan Cumhuriyet gazetesi için, Ataol Behramoğlu’nun 'Bu yangın yerinde' şiiri, tiyatrocu Genco Erkal ve Tilbe Saran tarafından seslendirildi. Erkal'ın "Yaşamak bu yangın yerinde, her gün yeniden ölerek" dizesiyle başladığı film, Saran'ın sesinden "Cumhuriyet ile yaşamak, Cumhuriyet'i yaşatmak için, Görev hepimizin! Her gün bir Cumhuriyet.." sözleriyle sona eriyor.