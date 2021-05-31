Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Boğaz’daki fetih kutlaması görüntüleri tepki çekti

31 Mayıs 2021 09:43
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın İstanbul’un Fethi’nin 568. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Üsküdar Belediyesi’ne ait Valide Sultan Gemisi’nde 29 Mayıs tarihinde eğlence düzenlendi.
Bakanlığa bağlı Gençlik Merkezleri personelinin katıldığı organizasyon fasıl havasında geçti. Yemek servisinin yapıldığı müzikli etkinlikte sosyal mesafe ve maske kurallarının ihlal edildiği görüldü. Salgın kurallarının ihlal edildiği etkinliğin görüntüleri katılımcılar tarafından paylaşıldı.
Sosyal medyada yayınlanan görüntüler tepki topladı.
Kaynak: Sözcü
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