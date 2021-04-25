Gençlik ve Spor Bakanlığı: 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Zaferi'nin önemli sembollerinden 57. Alay’ı ve şehitleri andı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çanakkale Kara Savaşları'nın 106. yılında 57. Alay’ı andı. Bakanlığın sosyal medya hesabından “Dün kendinden fazla kuşanmış düşmanın üstüne korkusuzca gidenlerin, son nefere kadar vatan mücadelesine canını verenlerin anısı için bugün #AynıRuhlaYürüyoruz. 57. Alay ve aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz” notu ile bir video paylaşıldı. Videoda, “Cihana bedel bir alay korkusuzca yürüyor. Son nefere, son nefese kadar. Şanlı bir vatan doğuyor” ifadeleri kullanıldı.