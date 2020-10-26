Gençlik örgütlerinin “Birlikte Yürüyoruz” açıklamasına polis müdahalesi; çok sayıda gözaltı

İstanbul’da bazı gençlik örgütleri tarafından kurulan ‘Birleşik Gençlik Meclisi’ne ilişkin Kadıköy’de yapılan açıklamaya polis müdahale etti. Yapılan müdahalede 40'a yakın kişi gözaltına alındı.

İstanbul Kadıköy’de, HDP Gençlik Meclisi, Yeni Demokrat Gençlik (YDG), DÖB ve DEV-GÜÇ tarafından “Özgürlüğümüz İçin Faşizme Karşı Birlikte yürüyoruz!” sloganıyla düzenlenen basın açıklamasına polis müdahale etti. 40’a yakın kişi gözaltına alındı.

Müdahale sırasında dokuz8HABER muhabiri Fatoş Erdoğan da darp edildi. Erdoğan’ın gömleği yırtıldı. Müdahalenin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Erdoğan, "Ne basını.. basın, masın yok" diyor emniyet amiri beni darp ederek gözaltına aldırırken... Basın kartımı kaç kere gösterdiğim halde üstelik..." dedi.

Müdahalenin ardından gözaltına alınan arkadaşları için Kadıköy'de oturma eylemi düzenleyen gençlik örgütlerine ikinci kez polis müdahale etti. HDP Kadıköy İlçe Örgütü binası önünde, gençlik örgütlerine yönelik gözaltılara karşı basın açıklaması yapıldı.

Burada konuşan HDP Milletvekili Musa Piroğlu, "Ermenilere, Azerilere, Aleviye, Kürde düşman iktidar ile yüz yüzeyiz" dedi.

Kaynak: dokuz8HABER