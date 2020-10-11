Genç Saadet, AKP'nin 2011 yılındaki 2023 hedefi ile Yeni Ekonomi Programı'nı kıyasladı

Saadet Partisi Gençlik Kolları, 'Genç Saadet' Twitter hesabından "Hedef olarak tutturulan sadece '2023' olmasın!" başlığıyla 'AKP'nin 2011 seçim beyannamesi'ndeki 2023 hedefini ve Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedefleri kıyasladı.

Erdoğan'ın sözlerinin duyulduğu videoda iktidarın 2011 yılında Türkiye'nin milli gelirine ilişkin seçim beyannamesindeki hedef 2 Trilyon dolar olarak belirtiliyor. 2020 Yeni Ekonomi Programı'nda ise milli gelir hedefinin 875 milyar dolar olduğu gösteriliyor.

Videoda 2011 yılında 2023 hedefi olarak kişi başına düşen milli gelir 25 bin dolar olarak görülürken, 2020 Yeni Ekonomi Programı'nda ise kişi başına düşen milli gelir hedefinin 10 bin dolar olduğu grafikle gösteriliyor.