Genç, "Kesilecek laflarım da var, sabah 5'te evden alınmak istemem" dedi; Akşener yanıt verdi

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi Youtube kanalında gençlerle buluştu. Bir genç Akşener'e "Bu ülkeden ümitli olduğum şeyler gençler, bizim jenerasyon. Umutsuz olduğum şeyler maalesef sizin jenerasyon" dedi. Akşener de gencin sözleri karşısında gülerek "Bu kısmını sakın deüzeltmeden hemen öyle verin. Harika ya adam biçti bizi" şekilnde karşıık verince genç, "Kesilecek laflarım da var bu arada" diye konuştu. Akşener de bunun üzerine "Genel bir korku var yani 'başımıza bir iş gelmesin' oralara dikkat ediyoruz" ifadelerini kullanınca genç, "Sabah 5'te evden alınmak istemem" dedi. Gencin ifadeleri gülüşmelere neden olurken Akşener gencin bu sözlerine "Buradan öyle birisine öyle bir şey olursa ben de işte orada olurum" yanıtını verdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendi Youtube kanalında gençlerle buluştu. 'Gençler İçin Gençlerle Beraber' programının ikinci bölümünde Akşener gençlere "Dünyayı ve Türkiye'yi değiştireceksiniz, ailenizi zaten değiştirdiniz' gibi kanaatler doğru mu?, Türkiye'den gideceğinize dair kanaatler var hepimizde, bunun sebebi işte hayal kuramadığınız olduğu söyleniyor, bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her biriniz kendinizi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz?" şeklinde 3 soru yöneltti.

Gençler özetle şunları söyledi;

"Neden benim ülkem bana layık görülmüyor da Amerika, İngiltere layık görülüyor?"

Amerika'da çalışma izni olduğunu belirten bir genç, "Genelde beni konumlandırma şu şekilde 'neden buradasın?', 'sen neden buradasın', bana da dokunan kısmı bu. Neden benim ülkem bana layık görülmüyor da Amerika, İngiltere layık görülüyor? 5 yıl sonra kendimi işimde, gücümde ve mümkünse Türkiye'de görüyorum ama boşalan adalet değerleri nasıl yerine gelecek ve bu ülkenin kuruluş yıllarına nasıl dönülecek diye merak ediyorum" dedi.

"Sürekli yüzüyorum, asla derine dalamıyorum ama nefes almak için yüzüyorum gibi hissediyorum"

Bir siyaset bilimi öğrencisi de "İnsanların ne istedikleri değişti ama ne istemediklerimiz noktasında daha kesin çizgiler oluyor. 5 yıl sonra burada olur muyum hiç fikrim yok. Huzur istiyorum. Sürekli yüzüyorum asla derine dalamıyorum ama nefes almak için yüzüyorum hissediyorum" diye konuştu.

"Diplomanın hiçbir önemi kalmadı"

Bir yüksek lisans öğrencisi de "Burayı değiştirebilecek miyiz? Benim ümidim kalmadı artık çünkü ciddi anlamda çok yoruldum. Gençler hâlâ çok dezavantajlı konumda. Televizyonu açtığımızda bir tane genç yok. Arkadaşlarla konuşurken 'Diplomanın hiçbir önemi kalmadı. Okuma onun yerine başka bir şey yap çünkü daha iyi getirisi var' dedik.' Bunu demek çok üzücü bu arada" ifadelerini kullandı.

"Paramız Monopoly parası oldu"

Bir teknoloji firmasında çalıştığını ifade eden başka bir genç de "Mücadele etmekten yorulduk. Paramız Monopoly parası oldu. Ne iktidar olarak ne muhalefet olarak sizden bir ümit görmüyoruz açıkçası. Daha öncesinde kimliklere sıkışmıştık zaten. Her seçimde kimlik sayımı yapılıyordu. Şimdi siz Millet İttifakı olarak onu bir aştınız teşekkür ederim bunun için. Sizi de İyi Parti'yi kurduğunuz günden beri takip ediyorum açıkçası ve çok da beğeniyorum. Yaptığınız hataları da görüyorum ama hatalarınızı sonradan düzeltmenizi de takdir ediyorum. Biz artık neşemizi kaybettik" dedi.

"Sabah 5'te evden alınmak istemem"

Avukat olduğunu ifade eden bir başka genç de "Muhalefet ne yapmalı?' sorusuna çok önem veriyorum. Buraya gelmeden önce arkadaşlarım soruyordu 'Ne soracaksın' diye. Ben de dşyordum ki 'bence Meral Akşener'in bizim sorularımıza değil de bizi dinlemeye ihtiyacı var. Buradan beslenmesi gerekiyor" dedi.

Genç Akşener'e "Bu ülkeden ümitli olduğum şeyler gençler, bizim jenerasyon. Umutsuz olduğum şeyler maalesef sizin jenerasyon" dedi. Akşener de gencin sözleri karşısında gülerek "Bu kısmını sakın deüzeltmeden hemen öyle verin. Harika ya adam biçti bizi" şekilnde karşıık verince genç, "Kesilecek laflarım da var bu arada" diye konuştu. Akşener de bunun üzerine "Genel bir korku var yani 'başımıza bir iş gelmesin' oralara dikkat ediyoruz" ifadelerini kullanınca genç, "Sabah 5'te evden alınmak istemem" dedi. Gencin ifadeleri gülüşmelere neden olurken Akşener gencin bu sözlerine "Buradan öyle birisine öyle bir şey olursa ben de işte orada olurum" yanıtını verdi.