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Gemlik'te ormanlık alanda bulunan baraka yandı

Yanan barakadan çıkan dumanlar tatil beldesinde tedirginliğe neden oldu

13 Ağustos 2021 17:18

Bursa’nın Gemlik ilçesinde ormanlık alanda bulunan baraka yandı. Yangın sebebiyle etrafı saran dumanlar, tatilcilerin bulunduğu bölgede tedirginliğe neden oldu.

Yangın, Küçükkumla Mahallesindeki ormanlık alanda meydana geldi. Ağaçların arasında bulunan baraka, bir ânda alev aldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, barakanın arka tarafında bulunan fabrika ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Vatandaşlar da çevredeki çeşmelerden çektikleri hortumlarla alevlere su sıktı. Yoğun duman sokak aralarına yayılınca tatilciler tedirginlik yaşadı. Baraka kullanılmaz hâle gelirken, olayla alakalı tahkikat başlatıldı.

BursaGemlik yangın

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