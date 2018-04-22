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Gelin "Hayır demek ne mümkün" dedi, nikah iptal oldu

22 Nisan 2018 14:45

Manisa'daki evlilik töreninde nikah memurunun "Eş olarak kabul ediyor musunuz?" sorusuna, gelinin "Hayır demek ne mümkün" sözleriyle cevap vermesi üzerine nikah iptal edildi. Sputnik'in haberine göre, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki evlilik töreninde gelin, nikah memurunun sorusuna "Hayır demek ne mümkün" cevabını verince çift dünya evine giremedi. Turgutlu Belediyesi Nikah Salonu'nda Hatice K. ve Turgut D. nikah masasına oturdu. Nikah memuru Ali Akça'nın "Turgut D.'yi eş olarak kabul ediyor musunuz" sorusuna, gelin ''Hayır demek ne mümkün" cevabını verince nikah memuru Ali Akçay nikahı iptal etti. Gelin, damat ve misafirlerin ikna etmeye çalıştığı memur, nikahı kıymaya ikna olmayınca gerginlik yaşandı. Güvenlik görevlilerinin çağrısı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri de memur Akça'yı ikna edemeyince nikah işlemleri iptal edildi.

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