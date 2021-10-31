Geleneğe uyan G20 liderleri Roma'da Aşk Çeşmesi'ne bozuk para attı

G20 liderleri, zirvenin ikinci gününde son oturumlara geçmeden, bir geleneği de yerine getirdi. Roma’daki aşk çeşmesine bozuk para attılar.

İtalya'nın başkenti Roma'da devam eden G20 zirvesinin son gününde liderler, son 2 oturuma geçmeden önce, tarihi aşk çeşmesi önünde bir araya geldi. Liderler, 'geleneksel olarak hayatlarının aşkını bulma ve Roma'ya tekrar gelme dileğiyle' çeşmeye bozuk para atma geleneğine uydu. Arkaları dönük aynı anda çeşmeye para attılar.