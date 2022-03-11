Gelecek Partisi'nden Erdoğan'ın doktorlar açıklamasına: "Her şeyi betonla ölçenler gidecek"

Gelecek Partisi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt dışına giden doktorlar için söylediği “Varsın gidiyorlarsa gitsinler, bizler de üniversiteleri yeni bitiren doktorlarımızı buralarda istihdam eder buralarda yola devam ederiz” sözlerine bir hazırladığı video ile tepki gösterdi.

"Her şeyi betonla ölçenler gidecek" ifadeleriyle paylaşılan videoda doktorların mesleklerini icra ederken yaşadıkları zorluklar ile Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce doktorlara yönelik yaptığı açıklamalar yer aldı.