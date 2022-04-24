Gelecek Partili Temurci: İktidar içi mücadele belden aşağı kavgaya dönüştü

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selim Temurci, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un partili trollerle yaşadığı tartışmayı İktidar içi mücadele belden aşağı kavgaya dönüştü” diye değerlendirdi. KRT’de yayınlanan Semra Topçu ile Haftanın Panoraması programında konuşan Temurci, “AK Parti kendi içinde gruplara ayrıldı, birbirleriyle mertçe değil trolleri kullanarak mücadele ediyorlar” dedi.

Temurci, görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Bizler genel başkanımızın trol çetesinin uydurma yayınları üzerine nasıl görevden uzaklaştırıldığını biliyoruz. Orda kalmadı bu iş şu anda Şentop Bey bu tarz bir olayla karşılaştı. Meclis Başkanı sosyal medya üzerinden bir kapışma yaşıyor bir trolle ve ona tepki gösteriyor. Büyük bir itiraf var, Şentop Bey bunun iç operasyon olduğundan söz ediyor. Bunun merkezi AK Parti genel merkezi ise ifade etmek isterim ki, Türkiye susturulan bir Sedat Peker vakasını unutmuş değil. Bu mesele Abdulhamit Gül’ün görevden uzaklaştırılması da dahil olmak üzere değerlendirilmesi gereken masaya yatırılması gereken bir meseledir. 2016’da Sayın Davutoğlu’nun görevden alınmasından sonra Ankara’da 1990’ların Türkiye’sinden, derin devletçi anlayışın ülkede iktidara musallat olmasından sonra yaşadığımız süreçte bu trol ve troliçeler, bu pelikan ve türevleri çok ciddi anlamda güç kazandılar.

Ben Pelikan ve türevlerinin bu ülkenin başına bela olacağını yıllardır söyleyen biriyim. Şu anda AK Parti kendi içinde birtakım gruplara ayrıldı. Bu gruplar birbirleriyle mücadeleyi mertçe delikanlıca değil, trolleri kullanarak vermeye başladılar. 2016’da susan Şentop ve benzeri siyasetçiler AK Partide bugün kendilerinin ayaklarına basılınca trol falan demeyip onları muhatap alabiliyorlar. Sayın Şentop nasıl 10 bin dolar alan vekili merak edip Sayın Soylu’ya mektup yazdıysa aslında terbiyesizlik yapma dediğinde muhatabının trol olmadığı belli. Onun arkasında kim olduğunu, ipinin kimin elinde olduğunu şu millete açıklayın da biz de rahatlayayım, siz de en azından içinizi dökün. Sayın Şentop sakin bir siyasetçidir aslında. Tek bir adımla bu noktaya gelmemiştir.

Pelikan yalısında ülkeyi yönetenlerin resimlerini birkaç sene önce görmüştük. Cumhur İttifakı’nda MHP ve İçişleri Bakanı arasında görünmez ilişki AK Parti’yi kendi içinde de paramparça ediyor. Burada güdümlü füze gibi pelikan ve türevleri kullanılıyor. Bu bir son değil, iktidar içi mücadelenin belden aşağı kavgaya dönüştüğünü üzülerek ifade edeyim.”