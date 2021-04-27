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Gelecek Partisi: 18 günlük devlet garantili 1.5 milyar lirayı müteahhitlere değil, vatandaşa ödeyin

“Biz evlerimize kapanırken, kasaları ardına kadar açık olan birileri var!”

27 Nisan 2021 16:13

‘Tam kapanma’ kararının ekonomik boyutu tartışılırken, Gelecek Partisi’nden öneri geldi. ’18 gün boyunca devlet garantili müteahhitlere 1.5 milyar lira ödeneceğini’ belirten Gelecek Partisi, bu tutarın vatandaşa verilmesini istedi.

Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin alınan tedbirler kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs 2021 arasında ilan edilen ‘tam kapanma’ kararının herhangi bir destek paketiyle teşvik edilmemesi eleştiriliyor. Konuyla ilgili bir öneri de Gelecek Partisi’nden geldi.

Gelecek Partisi’nin önerisi ise tam kapanmanın uygulanacağı 18 gün boyunca devlet devlet garantili projelere ödenecek 1,5 milyar lira tutarındaki devlet garantisinin vatandaşa aktarılması oldu. Konuyla ilgili sosyal medya hesaplarından “Biz evlerimize kapanırken, kasaları ardına kadar açık olan birileri var!” notuyla bir video paylaşan Gelecek Partisi, şu ifadelere yer verdi;

“Vatandaşa 18 günlük kapanma, kamu-özel işbirliği müteahhidine 18 günlük devlet garantisi. Bu 18 günde geçmediğimiz köprülerden, tünellerden; binmediğimiz trenlerden, inmediğimiz garlardan, uçak yüzü görmememize rağmen havalimanlarından Hazine’nin müteahhitlere ödeyeceği para tam 1.5 milyar lira. Gelecek Partisi olarak teklifimiz şudur: Bu 18 günlük devlet garantili 1.5 milyar lirayı müteahhitlere değil vatandaşa ödeyin.”

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