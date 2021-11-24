'Geçinemiyoruz' diyenler sokağa çıktı; gözaltılar var

Kur artışlarının ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye genelinde hükümetin istifasını talep edenler eylemlerini bugün de sürdürdü. Eylemlerde "hükümet istifa" sloganları atıldı.

Dün, dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesine yükseldi, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. Türkiye tarihinin en yüksek döviz kurlarının kayda geçmesi ve ekonomideki gidişatın zamlarla birlikte ağırlaşmasının ardından vatandaşlar çeşitli il ve ilçelerde sokağa çıktı. İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Samsun'da eylemler vardı.

Kadıköy'de 43 gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Kadıköy'de polisin vatandaşı müdahalede bulunarak gözaltına alındığını duyurdu. Son açıklanan sayıya göre en az 43 kişi gözaltında.