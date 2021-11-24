'Geçinemiyoruz' diyenler sokağa çıktı; gözaltılar var

24 Kasım 2021 20:16
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Kadıköy'de polisin vatandaşı müdahalede bulunarak gözaltına alındığını duyurdu. Son açıklanan sayıya göre en az 43 kişi gözaltında.
Avcılar'da Avcılar Deprem Heykeli önünde yapılması planlanan basın açıklaması polisin engellemeleri üzerine Avcılar Emekliler Parkı'nda yapıldı.
Şişli'de de eylem yapmak isteyen yurttaşlara polis müdahalesi gerçekleşti.
Mersin'de "Geçinemiyoruz" diyen vatandaşlara polis müdahale etti.
AKP yönetimine ve ekonomik krize tepki gösteren Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Gençlik ayakta, AKP'ye direniyor" sloganlarıyla hükümetin istifasını talep etti.
Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri de ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle eylemlere başladı. ODTÜ'lü öğrenciler eylemi "Ülkemizi bir avuç vurguncuya, talancıya, hırsıza bırakmayacağız" diyerek duyurdu.
Samsun'da Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla yoksulluğa, yükselen döviz kurlarına ve zamlara karşı eylem yapıldı.
Eylemde "hükümet istifa" sloganları atıldı.
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