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'Geçinemiyoruz' diyenler sokağa çıktı; gözaltılar var

24 Kasım 2021 20:16

Kur artışlarının ekonomik etkileri nedeniyle Türkiye genelinde hükümetin istifasını talep edenler eylemlerini bugün de sürdürdü. Eylemlerde "hükümet istifa" sloganları atıldı.
 
Dün, dolar, Türk Lirası karşısında 13.50 seviyesine yükseldi, Euro da Türk Lirası karşısında 15.20 seviyesine geldi. Türkiye tarihinin en yüksek döviz kurlarının kayda geçmesi ve ekonomideki gidişatın zamlarla birlikte ağırlaşmasının ardından vatandaşlar çeşitli il ve ilçelerde sokağa çıktı. İstanbul, Adana, Bursa, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Hatay, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Samsun'da eylemler vardı.

Kadıköy'de 43 gözaltı

Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Kadıköy'de polisin vatandaşı müdahalede bulunarak gözaltına alındığını duyurdu. Son açıklanan sayıya göre en az 43 kişi gözaltında. 

Avcılar

Avcılar'da Avcılar Deprem Heykeli önünde yapılması planlanan basın açıklaması polisin engellemeleri üzerine Avcılar Emekliler Parkı'nda yapıldı. 

Şişli'de polis müdahalesi; 8 gözaltı 

Şişli'de de eylem yapmak isteyen yurttaşlara polis müdahalesi gerçekleşti.

Mersin

Mersin'de "Geçinemiyoruz" diyen vatandaşlara polis müdahale etti.

Ankara'da Bilkent Üniversitesi öğrencileri yürüyüşe geçti

AKP yönetimine ve ekonomik krize tepki gösteren Bilkent Üniversitesi öğrencileri, "Gençlik ayakta, AKP'ye direniyor" sloganlarıyla hükümetin istifasını talep etti. 

ODTÜ'lülerden yürüyüş

Ankara'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi öğrencileri de ekonomik kriz ve yolsuzluklar nedeniyle eylemlere başladı. ODTÜ'lü öğrenciler eylemi "Ülkemizi bir avuç vurguncuya, talancıya, hırsıza bırakmayacağız" diyerek duyurdu. 

Samsun

Samsun'da Samsun Emek ve Demokrasi Güçleri çağrısıyla yoksulluğa, yükselen döviz kurlarına ve zamlara karşı eylem yapıldı.

Eylemde "hükümet istifa" sloganları atıldı.

 

 

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