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Geceyi yağmur altında bekleyerek geçiren baro başkanlarına polis müdahalesi

23 Haziran 2020 08:23

"Savunma Yürüyor" sloganıyla bulundukları illerden Ankara'ya gelen baro başkanlarına yoğun yağmur altında polis müdahale etti.

Başkent'e girişine 300 metre kala durdurulan baro başkanları ve avukatlar başlattıkları oturma eylemini yaklaşık 9 saat sürdürürken, gece 20.45 sıralarında Ankara'da yoğun yağmur başladı. Bu sırada polisin bariyerlerle çevirdiği bölgede bulunan avukatlar, yakındaki inşaata sığınmaya çalıştı. Bariyerlerin dışında kalan avukatlar ve basın mensuplarına polis dağılmaları için müdahale etti.

Müdahalede ÖHD Ankara Şube Eşbaşkanı Şevin Kaya, polisler tarafından yere düşürülerek, tekmelendi.

Polis baro başkanları ile dışarıda kalan avukatlar ve basın mensupları arasına 3 çevik kuvvet otobüsünü yerleştirerek görüntü alınması engellendi. 

Baro başkanları, desteğe gelen avukatların evlerine dönmesini istedi. Başkanlar, sabaha kadar yandaki şantiyede bekleyeceklerini söylediler.

Yağmurun başlaması nedeniyle yağmur altında kalan baro başkanlarına Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yağmurluk verildi.

 

Kaynak: Anka Haber Ajansı

 

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