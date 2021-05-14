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Gazze'de bulunan El-Şuruk Kulesi'nin vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina olmuştu

14 Mayıs 2021 09:39

İsrail’in düzenlediği hava saldırısında Gazze’de bulunan çok katlı El-Şuruk Kulesi'ni vurarak yıktığı ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı.

İsrail, dün düzenlediği hava saldırısı ile Gazze’nin orta kesiminde yer alan 14 katlı El-Şuruk Kulesi’ni vurmuş, vurulan bina kısa sürede tamamen yıkılmıştı. İsrail basınında yer alan haberlerde, vurulmadan önce bina sakinlerinin binayı boşaltmaları konusunda uyarıldığı ve saldırı öncesi patlayıcı özelliği olmayan füzeler fırlatıldığı belirtilmişti.

Binanın füzeler ile vurulduğu ana ait yeni görüntüler ortaya çıktı. İsrail’in binanın temeline doğru attığı 2 füze çevrede bulunanlar tarafından anbean kaydedildi.

El-Şuruk Kulesi, İsrail hava saldırılarından yıkılan 3’üncü çok katlı bina olmuştu.

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