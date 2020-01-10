Gaziantep Valisi: Bizimki Türkiye'deki en çirkin valilik binası

Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep'teki valilik binasının Türkiye'deki en çirkin valilik binası olduğunu söyledi.

Vali Gül, yeni valilik binası yapılarak mevcut valilik binası ile emniyet müdürlüğünün yıkılarak alanın şehir meydanına dönüştürüleceğini söyledi.

Vali Gül, Türkiye'nin en büyük ilçelerinden olan Şahinbey ve Şehitkamil hükümet konaklarının da Türkiye'deki en kötü hükümet konakları olduğunu ve yenilenmesi gerektiğini ifade etti.