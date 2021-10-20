Gaziantep'te düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz

'Kürtçe müzik çaldığı için darp edildiği' ileri sürülen müzisyen Erdal Erdoğan Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı. Erdoğan, "Olaydan önce de ben Kürtçe çalıyordum, bir sıkıntı çıkmadı. Düğün sahipleri de Kürt, biz de Kürt’üz. Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum” dedi. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darp ettiğini anlattı.

Erdoğan “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” dedi,

İlk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyleyen Erdoğan sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Erdal Erdoğan “Ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi.

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