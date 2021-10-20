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Gaziantep'te düğünde saldırıya uğrayan müzisyen Erdal Erdoğan: Saldırı niye oldu, cevabını biz de veremiyoruz

"Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler, onların amacı neydi bilmiyorum”

20 Ekim 2021 14:26

'Kürtçe müzik çaldığı için darp edildiği' ileri sürülen müzisyen Erdal Erdoğan Kanal D'de yayınlanan 'Neler Oluyor Hayatta' programına telefonla bağlanarak yaşadığı şiddet olayını ilk kez anlattı. Erdoğan, "Olaydan önce de ben Kürtçe çalıyordum, bir sıkıntı çıkmadı. Düğün sahipleri de Kürt, biz de Kürt’üz. Bize gelip ‘Kürtçe niye çalıyorsun?’ denilmedi ama ‘ne çalıyorsunuz?’ dediler. Onların amacı neydi bilmiyorum” dedi. Şiddete anlam veremediğini söyleyen müzisyen “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz" ifadelerini kullandı. 
 
Erdoğan, kulağına eğilip “Ne çalıyorsunuz kardeşim burada?” diye sordukları zaman sadece kafa salladığını, 2 dakika sonra da yeğeniyle gelen kişinin kendisini darp ettiğini anlattı.
 
Erdoğan “Bu saldırı niye oldu bunun cevabını biz kendi kendimize de veremiyoruz. Karşı tarafa kesinlikle bir saygısızlığımız olmamıştır. Aniden, iki üç saniyede gelişen bir şey” dedi,
 
İlk kez böyle bir saldırıya maruz kaldığını söyleyen Erdoğan sosyal medya üzerinden yayılan yanlış bilgilere inanılmaması gerektiğinin altını çizdi. Erdal Erdoğan “Ben her kesimin düğününde çalıyorum. Doğudan batıya kuzeyden güneye bizi destekleyen herkesten Allah razı olsun. Kürtçülük Türkçülük diye ayrım olmasın. Kürt Türk gerçekten kardeştir. Ben Kürt’üm ama Türk bayrağı altında yaşayan bir Kürt vatandaşıyım. Herkese bizim sevgimiz saygımız hürmetim sonsuzdur. Başka bir tarafa çekilmesin. İnsanları birbirine kırdırmak, kavga… bunlar yanlış şeyler. Bizim kavgayla gürültüyle işimiz olmaz barış diliyorum herkese” sözleriyle olaya açıklık getirdi.

Valilikten açıklama

Gaziantep Valiliği de dün, Güneydoğu’da tanınan yerel sanatçılardan Erdal Erdoğan’a Gaziantep'te bir düğünde yapılan ve sosyal medyada ''ırkçı saldırı'' yorumlarına neden olan tekmeli saldırıya ilişkin açıklama yaptı. 

Gaziantep Valiliği'nin düğünde Kürtçe parçaların çaldığı görüntülerle birlikte yaptığı açıklamada saldırının istek parça nedeniyle yaşandığı belirtilerek, ''Bazı sosyal medya mecralarında İlimiz İslahiye ilçesinde bir düğünde bir şahsın saz çaldığı esnada başka bir şahıs tarafından darp edildiği görüntüler paylaşılmıştır. Irkçı saldırı şeklinde yapılan paylaşımlar üzerine konuyla ilgili açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 18 Ekim 2021 tarihinde İslahiye ilçesi Atatürk Mahallesi Kanaat Düğün Salonunda meydana gelen olayda; Erdal Erdoğan,salonda müzisyenlik yaptığı esnada düğün sahibinin akrabası olan H.K yanına gelerek kendisinden bir parça çalmasını istemiştir. Erdal Erdoğan’ın istek parçayı biraz sonra çalacağını söylemesi üzerine H.K tarafından darp edilerek sazı kırılmıştır. Olay yerinde bulunan polis ekipleri olaya müdahale ederek büyümesini önlemiştir. Olayın ardından inceleme başlatılmış olup, adli süreç devam etmektedir. Düğün 17.00’da başlamış, olayın meydana geldiği 22.30’a kadar geçen sürede Kürtçe müzik çalınmış ve söylenmiştir. Bu minvalde olayın Kürtçe müzikten kaynaklanan ırkçı bir saldırı olduğuna dair yapılan art niyetli paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Ne olmuştu?

Gaziantep’'in İslahiye ilçesinde düzenlenen bir düğünün son bölümünde Kürt yerel sanatçı Erdal Erdoğan’a aniden yumruklu ve tekmeli saldırı gerçekleştirilmesi, sosyal medyada "ırkçı saldırı" yorumlarına neden olmuştu. Erdoğan'ın sosyal medya hesabından canlı yayınlanan düğündeki o anlara ait görüntü hızla yayılarak, yapılan saldırı tepki görmüştü.

TIKLAYIN - Gaziantep Valiliğinden "düğünde ırkçı saldırı'' açıklaması: Saldırı istek parça nedeniyle yaşandı, düğünde Kürtçe müzik de çalındı

 

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