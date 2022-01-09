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Gaziantep’te bir lise öğrencisi, öğretmeni tarafından darp edildi

Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin yasal işlem başlattı

09 Ocak 2022 15:50

Gaziantep’te bir lise öğrencisi, öğretmeni tarafından darp edildi. Gaziantep Valiliği, olaya ilişkin yasal işlem başlattı.

Gaziantep’in Şahinbey ilçesindeki Bostancık Anadolu Lisesi’nde görevli bir öğretmen, ders sırasında öğrencisini tekme tokat dövdü. Öğretmenin öğrenciyi dövdüğü anları başka bir öğrenci ise telefon kamerasıyla kayda aldı. Öğretmenin öğrenciye birkaç defa tokat atması görüntülerde yer alırken, görüntüler sırasına geçmek için hareketlenen öğrenciye öğretmenin tekme atmasıyla son buldu.

Öğrencinin darp edilme görüntüsüyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Gaziantep Valisi Davut Gül, olaya ilişkin yasal işlem başlatıldığını duyurdu. Vali Gül, “Bostancık Anadolu Lisemizdeki bir öğretmenimizin öğrencilere uyguladığı şiddet görüntüleri üzerine yasal işlemler başlatılmış olup, konu valiliğimizce takip edilecektir” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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