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Gaziantep Havalimanı'nda işçiler eylemde: "Paramızı vermediler, geri dönecek paramız bile yok"

16 Haziran 2020 13:03

Gaziantep Havalimanı’nda çalışmak üzere Samsun’dan Gaziantep'e gelen 23 işçi, işten çıkarıldı. İşçilerden Arif Pars, ‘Paramızı vermediler, geri dönecek paramız bile yok’ derken; işçiler seslerini duyurmak için eylem yaptı. 

Samsun’dan Gaziantep Havalimanı’na çalışmak için getirilen 23 işçi, gerekçesiz işten çıkarıldı. İnşaat şirketi Beyoğlu A.Ş.’in kendilerini mağdur ettiğini söyleyen işçiler, kamuoyuna seslendi. 

Yeni Yaşam'dan Gülcan Dereli'nin haberine göre, elde avuçta olmadığı halde bayramdan hemen sonra kendisiyle birlikte 23 kişinin Samsun’dan otobüs tutarak Antep’e geldiklerini söyleyen inşaat işçisi Arif Pars, “Samsun’dan Antep’e çalışmak için geldik. Gelin ben sizin paranızı vereceğim dedi, Beyoğlu A.Ş para da vermedi. 2 ay çalıştıracağını söyledi. Çalıştırmadı. 12 gün çalıştırdı, ondan sonra çıkış verdi. Ne tazminat veriyor, ne paramızı veriyor. 23 kişi mağduruz” dedi. 

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