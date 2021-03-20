Gazi yakını olduğunu söyleyerek İmamoğlu'na tepki gösteren eski İSMEK çalışanı bu kez de İBB önünde eylem yaptı

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisini gazi yakını olarak tanıtanve daha sonra İSMEK sorumlusu olduğu ortaya çıkan Mustafa İlker Yılmaz bu kez İBB önünde eylem yaptı.

İSMEK'teki görevine iadesini istediğini dile getiren Yılmaz, dün yaptığı eylemde o gün Gara’daki şehitler için dua etmek amacıyla Şehitliğe gittiğini söyleyerek "Kişi karşısındakini kendisi gibi bilirmiş. Kendisiyle beni karıştırmasın. Şehitlerimizin aziz hatırasına dua etmek, onlardan şefaat talep etmek için geldim. Bu inançta olan bir insanım. Ben kalkıp oraya şov yapmak için gitmedim. Benim elimde evraklarım var. Sürecim zaten devam ediyor" dedi.

Yılmaz ayrıca İmamoğlu'nun “Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun, gazi öyle olmaz, seni araştırır bulurum” sözlerine de "Ben buradayım. Beni bulmak isteyen bulur. Evraklarım kendilerinde. Telefonum da, adresim de belli. Gelen de yok, bulan da yok. Bunu daha fazla devam ettirmesinler” ifadeleriyle tepki gösterdi.

TIKLAYIN: İmamoğlu Edirne Şehitliği'ndeki mezarlara karanfil bırakırken gazi yakını olduğunu iddia eden kişinin sözlü tepkisiyle karşılaştı

TIKLAYIN: İmamoğlu, şehitlikte kendisine tepki gösteren vatandaşla ilgili konuştu: Bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi

Ne olmuştu

18 Mart Çanakkale şehitlerini anma kapsamında Edirnekapı Şehitliği'nde düzenlenen törene katılan İstanbul Büyük Şehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'na kendisini gazi yakını olarak tanıtan kişinin tepkisiyle karşılaşmıştı.

İmamoğlu şehitliklere karanfil bıraktığı sırada kendisine yaklaşan ve gazi yakını olduğunu iddia eden kişi İmamoğlu'na "Daha Gara şehitlerinin 40'ı çıkmadı. Burası Pervin Buldan ile ağaç diktiğin park değil" diyerek tepki göstermişti.

İmamoğlu ise "Hadsizlik yapıyorsun, şov yapıyorsun" yanıtını vermişti.

Daha sonra İmamoğlu İstanbul Zeytinburnu'nda katıldığı bir açılışta olayla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtlamış ve Yılmaz hakkında "Konuşuruz dedim, bağırarak şov yapmaya gayret gösterdi" demişti.