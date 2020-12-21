Gazetecilikte 70 yılı geride bırakan Altan Öymen anlattı: Eskiden muhalefete ve basına daha insaflı bir muamele vardı

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Gazeteci Altan Öymen, Halk TV'de 'Alı Öymen ile Sanat Yaşam İnsan' programında, meslekteki 70. yılını özel yayında gazeteciler İpek Özbey, Şirin Payzın ve Kadri Gürsel'in sorularını yanıtladı.

"O zamanlar bugüne kıyasla muhalefete ve basına daha insaflı bir muamele vardı"

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında başlayan Altan Öymen, gazeteci Kadri Gürsel'in "70 yıllık meslek yaşamınızda gazeteciliğin yapılabilirliği açısından hiç böyle bir dönem yaşadınız mı?" sorusuna önceki yılları hatırlatarak "O zamanlar bugüne kıyasla muhalefete ve basına daha insaflı bir muamele vardı. Üslup açısından çok sert münakaşalar oluyordu fakat öyle bir gün geliyor ki muhalefetin veya iktidarın adım atmasıyla bir bahar havası geliyordu" yanıtını verdi.

"Eskiden siyasiler arasında çiçek atmalar oluyordu, bir nefes alınıyordu"

Eski yıllarda siyasiler arasındaki tartışmalardan örnek veren Öymen, "En ağırı Menderes, İnönü'nün konuşmasını baykuşa benzetmişti, 'Karanlık istiyor' anlamında... İsmet Paşa da ona cevap verdi fakat gün geçti İsmet Paşa Menderes için güzel şeyler söyledi, Menderes de aynı şekilde karşılık verdi. Öyle çiçekler atmalar oluyordu, bir nefes alınıyordu. Bugünkünde bir bahar havası hatırlamıyorum. Birbirlerini bile görmüyorlar" ifadesini kullandı.

"Gazeteciler haklarındaki mahkeme hükmü kesinleşmeden tutuklanamazdı"

Altan Öymen, Şirin payzın'ın "Şu anda meslek içinde iktidardan nemalanmaya çalışanlar var, hep böyle miydi, mesleği koruyabildiniz mi ya da meslek çürümeye uğradıysa siz bunun kısa cevabını nerede görüyorsunuz?" sorusuna "1950-60 yılları arasında gazeteciler haklarındaki mahkeme hükmü kesinleşmeden tutuklanamazdı, daha sonraki dönemlerde de kısmen böyle oldu. Gazeteciler arasındaki ilişkilerde de o dönemde iktidar partisinin gazetecilerinden de tutukladıkları oluyordu. Orada arkadaşlıklarına devam ediyorlardı. Bu kadar uçurum ev fark yoktu" yanıtını verdi.

Demokrat Parti'nin 1950'de iktidara geldikten sonra basın özgürlüğü ve gazetecilerin hakları ile ilgili önemli adımlar attığını da belirten Öymen 1954 seçim sürecinde ise Demokrat Parti'nin basına tahammülünün azaldığını söyledi. Öymen bunu 'Tecrübesizlik' olarak yorumladı.

Oktay Ekşi: "Altan Öymen bana yeri geldikçe sorardı 'Sen benden az kıdemli olduğun halde abi demiyorsun' diye"

Yayına katılan, 36 yıl Hürriyet’te başyazarlık yapan, eski Basın Konseyi Başkanı ve eski CHP Milletvekili gazeteci Oktay Ekşi de Öymen ile aralarındaki takışmaya değindi. Ekşi "Altan Öymen'in gazetecilikte benden 1, 1.5 yıl kadar fazla kıdemi vardı. Bizde adettir daha önce girenlere 'abi' denir, doğrudur ama Altan ile aramda o kadar fazla bir yaş ve kıdem farkı olmadığını düşündüğüm için 'abi' demeyi hiçbir zaman düşünmedim ama o bana yeri geldikçe sorardı 'Sen benden az kıdemli olduğun halde abi demiyorsun' diye" ifadelerini kullandı.