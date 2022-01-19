Gazeteciler Sendikası'ndan BBC grevi paylaşımı: Poyraz hız kesmiyor, biz de

BBC İstanbul Bürosu'nda enflasyon oranının altındaki zammı kabul etmeyen gazetecilerin grevi devam ediyor.

6. gününe giren greve ilişkin BBC önündeki gazetecilerin görüntülerini paylaşan Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilere destek vermeye devam ediyor. TGS, sosyal medya hesabından gazetecilerin BBC bürosu önünde yaptığı eylem görüntüleriyle bir paylaşım yaparak "Gümüşsuyu’nda hava 2 derece. Poyraz hız kesmiyor. Biz de. Adil bir ücret için çıktığımız BBC grevi altıncı gününde" ifadeleriyle destek çağrısında bulundu.

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