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Gazeteciler Sendikası'ndan BBC grevi paylaşımı: Poyraz hız kesmiyor, biz de

BBC İstanbul bürosunda çalışan gazetecilerin grevi 6. gününde

19 Ocak 2022 12:34

BBC İstanbul Bürosu'nda enflasyon oranının altındaki zammı kabul etmeyen gazetecilerin grevi devam ediyor. 

6. gününe giren greve ilişkin BBC önündeki gazetecilerin görüntülerini paylaşan Türkiye Gazeteciler Sendikası, gazetecilere destek vermeye devam ediyor. TGS, sosyal medya hesabından gazetecilerin BBC bürosu önünde yaptığı eylem görüntüleriyle bir paylaşım yaparak "Gümüşsuyu’nda hava 2 derece. Poyraz hız kesmiyor. Biz de. Adil bir ücret için çıktığımız BBC grevi altıncı gününde" ifadeleriyle destek çağrısında bulundu. 

TIKLAYIN - BBC İstanbul bürosu çalışanları greve çıktı

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