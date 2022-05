Et ve Süt Kurumu önünde "ucuz et" kuyruğu; et ve kıyma sınırlı veriliyor

Gazeteci İsmail Saymaz, twitter hesabından, "Sivas’ta bu sabah. Sivaslılar Et ve Süt Kurumu’nun önünde ayazda kuyrukta bekliyor. Kuyruk uzadıkça uzuyor. Et ve kıyma sınırlı bir miktarda veriliyor. İnsanlar ancak 100 TL’lik paketler halinde 1,2 kilo et alabiliyor." sözleriyle Sivas'ta bulunan Et ve Süt Kurumu önünde çekilen görüntüleri paylaştı.

Yem fiyatlarının artmasıyla birlikte hayvancılıkta maliyetler daha da yükselirken, bu durum et fiyatlarına yansımıştı. Sivas'ta vatandaşlar kotalı satılan ucuz et alabilmek için sabahın erken saatlerinde, soğuk havada Et ve Süt Kurumu önünde kuyruğa girdi. Çevrede bulunan bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde kuyruğun metrelerce uzunlukta olması dikkat çekti.

Videoyu çeken vatandaş, "Sivas Et ve Balık Kurumu önü. Şu rezilliğe bakın, vatandaşın 1 kilo kıyma alabilmek için girdiği kuyruğa bakın. Sivas'ta gelinen noktaya bakın. Gelenler ülkenin ekonomik durumunu görsün." ifadelerini kullandı.