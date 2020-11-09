Gazeteci Müyesser Yıldız'dan tahliye sonrası ilk açıklama: Sahip çıkılması gereken ben değildim, hukuktu, basındı

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız ve TELE1 Ankara Temsilcisi İsmail Zeki Dükel ile onlara bilgi sağladığı iddia edilen astsubay Erdal Baran hakkında açılan davanın ilk duruşması, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görüldü. Mahkeme, tutukluluğunun 155. gününde ilk defa duruşmaya çıkan Müyesser Yıldız hakkında tahliye kararı verdi. 155 gün sonra özgürlüğüne kavuşan Yıldız tahliye sonrası ilk açıklamasında "Burada sahip çıkılması gereken ben değildim, hukuktu, basındı" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e teşekkür eden Yıldız "Keşke AKP'den birilerine de teşekkür edebilseydim" dedi.

Tahliye edildikten sonra ilk kez açıklama yapan Müyesser Yıldız, şöyle konuştu;

"Burada sahip çıkılması gereken ben değildim, hukuktu, basındı"

"Burada sahip çıkılması gereken ben değildim, hukuktu, basındı. Neticede herkesin bir gün hukuka ve basına ihtiyacı olacak. Keşke onlardan biri de ses çıkarsaydı. Bu hukuksuzluk girdabı adım adım hepimizi yutmaya devam ediyor. Eğer direnmezsek ne 2023'ü görürüz, ne süper ülke oluruz, ne destan yazan ülkeyi görürüz. Önce hukuk devleti olmak zorundayız. Sonuç benim açımdan çok sevindirici değil, berbat bir dosya, normalde bugün savunmalardan sonra kovuşturmaya yer yoktur kararı verip o dosyayı kapatmaları, hazırlayanlar hakkında da suç duyurusunda bulunmaları lazımdı ama yapmadılar. Yazık o astsubay çocuğa, hasta birisi, hasta birisini cezaevinde tutmanın kime ne faydası olacak."