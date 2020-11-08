Gazeteci Müyesser Yıldız 5 ay sonra ilk kez hakim karşısına çıkıyor: "Yargılanan Yıldız’ın gazeteciliğidir"

Gazeteci Müyesser Yıldız, “gizli belge yaymak” suçu ile tutuklu yargılandığı davada 5 ay sonra ilk kez yarın hakim karşısına çıkacak.

Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek davanın diğer sanıkları, gazeteci İsmail Dukel ve astsubay Erdal Baran, tutuksuz yargılanıyor.

Başta “casusluk”, devamında ise “gizli bilgi yayımlama” olarak nitelenen suçlamaya delil olarak gösterilen yazılar ise halen yayında.

Haberin Var Mı İnisiyatifi, Yıldız'a destek amacıyla hazırladığı video ile birlikte bir açıklama yayınlayarak, "Bizler biliyoruz ki bu davada yargılanan OdaTV Ankara haber müdürü Müyesser Yıldız’ın gazeteciliğidir.

Ve yine biliyoruz ki, Müyesser Yıldız, 15 Temmuz davalarını yakından takip edip karanlıkta kalan sorulara yanıt aradığı, Libya konusunda yaptığı haberlerle iktidara ters düştüğü ve kendisine hakaret eden İçişleri Bakanı’na dava açtığı için bugün hapistedir" dedi.