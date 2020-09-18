Gazeteci Musa Özuğurlu: Burj Khalifa’daki kutlamayı yapan kişi Suriye muhalif güçleri yöneticisinin oğlu, gerçek yüzleri bu

Gazeteci Musa Özuğurlu, doğacak çocuklarının cinsiyetini yaklaşık 100 bin dolar karşılığında Dubai'de bulunan Burj Khalifa'ya yansıtan Youtuber'ın “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu” adı verilen Türkiye destekli oluşumun yönetim kurulu üyesi olan Hişam Marwa’nın oğlu olduğunu söyledi.

Söz konusu videoyu "Kim olduğunu biliyor musunuz bu görgüsüzün? “Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Koalisyonu” adı verilen Türkiye destekli oluşumun yönetim kurulu üyesi olan Hişam Marwa’nın oğlu. Suriyeliler içeride ve dışarıda sürünürken bu “kutlamaya” 95 bin $ harcamış" ifadeleriyle paylaşan Özuğurlu, "Gerçek yüzleri bu" dedi.

Ne Olmuştu?

Dubai'de yaşayan YouTuber çift Anas ve Asala Marwah, 2. çocuklarının cinsiyetini Dubai'deki Burj Khalifa’ya yansıttı. PerthNow'da yer alan habere göre bu gösterinin maliyetinin 130 bin doları bulduğu öğrenildi.

Youtube'da 22 milyon tıklanan video dünya basınında da yer almıştı.

TIKLAYIN - YouTuber çift, çocuklarının cinsiyetini Dubai'deki Burj Khalifa’ya yansıttı; işte maliyeti...