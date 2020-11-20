Murat Sabuncu'dan Alaattin Çakıcı yorumu: 'Dişine göre bulduğu herkese laf söyleyebilen' Soylu nerede?

Halk TV'de 'İki Yorum' programında organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik tehdit ve hakaretleriyle ilgili konuşan gazeteci ve T24 yazarı Murat Sabuncu "Dişine göre bulduğu herkese laf söyleyebilen' bir insan Süleyman Soylu, peki İçişleri Bakanı 48 saattir ülkenin Ana Muhalefet Partisi liderine böyle bir laf edilmişken neredesin?" diye sordu.

Sabuncu Soylu için "Konuşamaz" dedi ve sözlerini şöyle açıkladı;

"Çünkü gücünü, oyunu o milliyetçi sesiyle, sözüyle... Bahçeli'yle yaptığı paslaşmayla ki çok Bahçeli'nin biliyoruz ki en güvendiği isim iktidarın içinde."

Ne olmuştu?

Kılıçdaroğlu, salı günü gerçekleştirdiği grup toplantısında, AKP'nin "hukuk reformu" sözlerine ilişkin konuşurken, "Mafya liderlerini uyuşturucu kaçakçılarını serbest bırakıp düşüncü suçlularını hapsetmekten vazgeçecek misiniz? Düşünce özgürlüğünü savunacağız derseniz ben inanırım ki bunlar hukukta bir reform yapacaklar. Hakkında hüküm olmadığı halde 3.5 yıl bir insanı hapiste tutacaksın. Sen bunu yarın sabah tahliye ettirecek misin?" dedi.

Kamuoyunda "Af yasası" olarak bilinen Ceza İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan mafya lideri Alaattin Çakıcı, grup toplantısında AKP'nin "hukuk reformu" sözlerini eleştiren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakaret içerikli bir mesaj gönderdi. Kılıçdaroğlu’na ‘ulan dürzü’ diyen Çakıcı, "Köpeklik yaptığın vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın, ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ile tanıştırırım. Bak Kemal Kılıçdaroğlu, sana akıllı ol diyorum” ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu tehdit eden Çakıcı'yla ilgili ilk açıklamayı sosyal medyadan yaptı. Bahçeli, Çakıcı'yla ilgili "Alaattin Çakıcı benim dava arkadaşımdır" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu ise söz konusu tehdit ve hakaretlere, "Çakalların olduğu yerde hiç kimse bize bir şey söyleyemez" diyerek yanıt verirken; Çakıcı ikinci bir açıklamayla bir kez daha tehdit savurdu. Çakıcı, yaptığı ikinci açıklamasında, "Çakal gibi uyuyup hatun gibi konuşacağına beni öldürtsene. Soruyorum, sende ve avanende o yürek var mı? Vatan hainleri ile Bahçeli'yi bir potaya koyarsan hayatının en büyük hatasını yaparsın ben yaşarken ölçündeki söylemlerinin dışına çıkarsan seni bakla kazığı ila tanıştırırım" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tehdit ve hakarette bulunan organize suç örgütü lideri Alaattin Çakıcı hakkında savcılık soruşturma başlattı. Açıklama, AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan geldi.

Turan, "Savcılık gerekli soruşturmayı başlattı. İlgililerden edindiğim bilgi budur" dedi.