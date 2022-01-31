Gazeteci Batuhan Çolak, Ürdünlü firmanın Kanal İstanbul reklamını paylaştı: "Yenişehir, Araplara böyle satılıyor"

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Gazeteci Batuhan Çolak, Kanal İstanbul çevresinde bulunan tarım arazilerini satın alan ve bu arazilerin imar iznine açılmasını sevinçle karşılayan Ürdünlü firma yetkilisi ile bu firmanın verdiği reklamların videolarını paylaşarak "Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir, Araplara böyle satılıyor" dedi.

Aykırı.com internet sitesinin genel yayın yönetmeni Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından Go Smart isimli Ürdünlü bir emlak şirketinin yaptığı, Kanal İstanbul çevresine bulunan arsaların reklamını paylaştı. Reklamda tarla olarak alınan arsalara imar izni verildiği ifade edilirken, görüntüleri paylaşan Çolak, söz konusu imar izinlerinin Türkiye'de Sezen Aksu'nun yazdığı bir şarkının sözleri tartışılırken verildiğine dikkat çekti.

Kanal İstanbul güzergahında bulunan arsalara verilen imar izni için "Allah'a şükürler olsun" diyen firma yetkilisi, videoda, "Geçen dönemde tarla olarak nitelendirilen bu arsa, artık ticaret ve konut alanı olarak imarlıdır ve değeri kat kat artmıştır. Arsa alan herkesi tebrik ederiz" diyor.

"Türk vatandaşlığı almaya hak kazandırabilecek arsalardır"

Çolak'ın paylaştığı bir başka videoda ise firma bu kez Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan "Yenişehir" isimli bölgede bulunan arsaların satış reklamını yaparak "Bunlar herhangi bir yabancının sahip olabileceği, Türk vatandaşlığı almaya hak kazandırabilecek arsalardır" deniliyor.

Çolak, paylaştığı görüntülerle birlikte şu ifadeleri kullandı:

“Sezen Aksu, balıkçı, hain…” diye kamuoyu oyalanırken Türkiye’nin nasıl pazarlandığını anlatacağım. Kanal İstanbul çevresine kurulacak olan Yenişehir, Araplara böyle satılıyor. Videodaki satıcı “Şükürler olsun” diyerek aylardır bekledikleri kararın çıktığını açıklıyor.

Çok önemli bir detay var. Satılan alanlar tarım arazileri, ama satıcı “imar gelecek” garantisi veriyor ve böylece değerinin katlanacağını açıklıyor. Arazilerimizi alıyor, vatandaşlığa hak kazanıyorlar. Sonrasında konutlarını dikecekler.

İmar planı, 17 Ocak 2022 tarihinde yürürlüğe giriyor. Tam da Sezen Aksu tartışmalarının başladığı günler. Diyanet'ten bile açıklama gelmiş, devlet kurumları adeta seferber olmuştu. Ancak imarın duyurulmasıyla birlikte İstanbul'u parselleyen Arap emlakçılar harekete geçti.

Çekilen reklam filmlerindeki tavır, hitap ve gelecek garantisi vermeleri kendilerinin nerelerden, ne şekilde hangi garantileri aldıklarını açıkça ortaya koyuyor. Örneğin bu reklamdan bir kare, kırmızı ile çizilen bölgenin stratejik olduğuna vurgu yapılmış.

Tarım arazisi olarak alıp, imar geldikten sonra konut dikecekler veya müteahhitlere satabilecekler. Bu aslında sermayenin el değiştirmesi anlamına geliyor. Evet, zaten orta sınıf Türk insanı için ev almak hayal olurken, birilerinin çerez parasıyla geleceğimiz kararıyor.

Sadece görüntüler bir Arap emlak firmasıyla sınırlı sanmayın. İnternette onlarca Arap emlakçı Kanal İstanbul güzergahı ve çevresini satıyor.

Mesele, öyle büyük ve ülkemizi yakından ilgilendiren bir kapsam taşıyor ki, üzerine konferans, seminer, paneller düzenlenebilecek kadar da akademik bir gereksinimi var. Siyasetin bu konuya tepkisizliği ortada. İşte bu birilerinin işini kolaylaştırıyor.

"Sıcak para" ihtiyacı ülkenin kaderini değiştiriyor. Bu konuya sessiz kalınması, görmezden gelinmesi mümkün değil. Bakın, bu mesele Arapların gelmesi ya da gelmemesi değil. Ülkenin en güzel noktalarının parseller, etaplar halinde yabancılara satılması hali.

Bu kadar kolay olmamalı. Bu kadar basit kaybetmemeliyiz. Bu ülke bu kadar kolay pazarlanmamalı."