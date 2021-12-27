Gazeteci Aytunç Erkin sokak röportajında gündem olan vatandaşla konuştu; "Var olasın Muhalif Teyze"

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Gazeteci Aytunç Erkin, Ankara Kızılay'da ördüğü lif ve patikleri satarak geçimini sağlayan ve sokak röportajında söyledikleriyle gündem olan 70 yaşındaki vatandaşla telefonda konuştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Erkin, sokak röportajında "Vergilerle, zamlarla ülke dönmez. Yirmi senedir sen baştasın bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin üretmedin mi? Amerika'nın neoliberalizm politikalarını kaldırın. Çin modeliymiş..." diyerek eleştirilerde bulunan ve sosyal medyada gündem olan kadınla konuştuğu anları şu not ile paylaştı;

"Muhalif Teyze Zehra Canan’la söyleşiye giden Sözcü muhabiri @gazetesozcu Yavuz Alatan bana büyük bir sürpriz yaptı. Zehra Teyze benim yazılarımı okuduğunu söylemek için aradı ve konuştuk. Var olasın Muhalif Teyze..."

TIKLAYIN - Sokakta ördüğü lifleri satan 70 yaşındaki kadın: Çin modeli hadi canım sende; neoliberalizm politikalarını kaldırın, vergilerle zamlarla ülke dönmez

"Çin modeli hadi canım sende"

Muhabirin dolar kuru ile ilgili sorusunu yanıtlayan 70 yaşındaki kadın şunları söylemişti;

"Vergilerle, zamlarla bu ülke dönmez. Yirmi senedir sen baştasın bir istihdamın yok mu? Bir ekonomin yok mu? Sen nasıl devletsin üretmedin mi? Yüzde 80 devletin üretmesi lazım. Kamucu ol biraz. Biraz devletçi ol. Kendin üret, kendin sat. Vergi, zam bununla ülke kalkınır mı? Bir de bu Amerikan politikaları var ya. Neoliberalizm. Allah aşkına şu politikaları kaldırsınlar. Bu Amerikan'nın politikaları nereye gitse o ülke istifa ediyor. Paraları alıyor gidiyor.

Çin modeliymiş. Çin'in yüzde 80'i devletin. Var mı özelleştirme? Sağlık bedava, okul bedava, yol bedava, konut bedava. Çin modeli hadi canım sende. Çin dünya pazarını eline almış. Sen ne ithal ediyorsun? O Özal var ya Özal o getirdi. 24 Ocak karalarını soktu ülkeye, serbest piyasa ekonomisi soktu. Serbest piyasa ekonomisini bu ülke kaldıramaz. Bu sermaye var ya bu sermaye; tekelci kapitalistler. Bunlar sermayenin dostu; tekelci kapitalistler. Bu iş adamlarından elinizi çekin. Bu iş adamaları ülkeyi batırır, batırdılar."