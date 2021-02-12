Garo Paylan sokak röportajındaki nefret söylemini paylaştı: "Suç duyurusunda bulunuyorum"

HDP Diyarbakır Milletvekili Gora Paylan, bir sokak röportajında Ermeniler hakkında nefret söylemi içeren ifadeleri paylaştı.

Paylan'ın "Bu kişi hakkında suç duyurusunda bulunuyorum" ifadeleriyle paylaştığı videoda bir kadın "Hiçbir ceza almayacak olsaydınız hangi suçu işlerdiniz?" sorusuna Ermenilere karşı nefret suçu içeren ifadelerle yanıt veriyor.