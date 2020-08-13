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Garo Paylan'dan “Dolarla mı maaş alıyorsunuz" diyen Berat Albayrak'a: Maaşımız dışında dolarla olmayan ne var?

13 Ağustos 2020 13:53

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, “Dolarla mı maaş alıyorsunuz" diyen Berat Albayrak'a "Maaşımız dışında dolarla olmayan ne var? Vatandaşlarımız binlerce dolar borçla doğmuyor mu?" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın, bir televizyon programında “Dolarla mı maaş alıyorsunuz, dolar borcunuz mu var, dolarla bir işiniz var mı?” sözleri sosyal medyada gündem oldu. Bu sözlere ilişkin bir tepki de HDP'li Garo Paylan'dan geldi. Paylan, TBMM'ye soru önergesi sundu.

Paylan'ın, Meclis'e Berat Albayrak'ın cevaplaması istemiyle verdiği soru önergesinde şunlar yer alıyor: 

'1. Maaşımız dışında dolarla olmayan ne var?
2. Çiftçinin gübresi, tohumu, mazotu, ilacı dolarla değil mi?
3. Köprü, otoyol, şehir hastaneleri projelerine borcumuz dolarla değil mi?
4. Dolar yükselince iğneden ipliğe her şey zamlanmıyor mu? 
5. Vatandaşlarımız binlerce dolar borçla doğmuyor mu?'

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