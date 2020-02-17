Hayvan SOS: Apartman garajında 2 gün mahsur kalan kedi kurtarıldı

Antalya’da yaklaşık 2 gündür bir apartmanın garajında mahsur kalan kedi, garaj kapısının açılmasıyla kurtarıldı.

Konyaaltı ilçesinde 4 katlı bir apartmana ait araç garajından kedi sesini duyan apartman sakinleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, garaj kapısının elektronik kumandasının bulunamaması üzerine itfaiye ekiplerini çağırdı.

Bu sırada polis garaja giriş yapılan başka bir kapıyı incelerken, garajın araç girişi açıldı ve kedi, kapının açılmasıyla dışarıya çıktı.

17 Şubat Dünya Kediler Günü’nde 2 günlük esareti son bulan ve oldukça acıktığı gözlenen kediye polis ekipleri mama verdi. Ekipler, sahipli ya da sahipsiz olduğunu tespit edememesi üzerine kediyi polis aracıyla Kepez Sahipsiz Hayvan Barınağına götürdü.



