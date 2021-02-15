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Gara paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan Gergerlioğlu: Bütün bunlar 'kral çıplak' dediğimiz için

15 Şubat 2021 17:57

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Gara paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, açıklama yaptı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’dan yapılan yazılı açıklamada, paylaşımları ‘provokatif’ olarak değerlendirmişti.

"Bütün bunlar kral çıplak dediğimiz için" diyen Gergerlioğlu, PKK tarafından alıkonulan asker ve polisler hakkında daha önce verdiği önerge ve yaptığı çağrıları hatırattı. 

"Biz sorunların insan haklarına uygun bir şekilde çözülmesi gerektiğini söylüyoruz" diyen Gergerlioğlu'nun açıklaması HDP'nin sosyal medya hesaplarından  "Partimiz ve milletvekillerimiz hakikatleri dile getirdiği, barış için mücadele ettiği, yaşamı savunduğu ve alıkonulan görevlilerin ailelerinin taleplerini seslendirdiği için saldırıya uğruyor" ifadeleriyle paylaşıldı. 

TIKLAYIN - Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı: Gara paylaşımlarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

 

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