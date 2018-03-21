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Game of Thrones'un yaratıcısından yeni dizi: Nightflyers

21 Mart 2018 14:55

Game of Thrones dizisine uyarlanan kitapların yazarı George R.R. Martin, yeni dizisi hakkında bilgi verdi. Dünya çapında milyonlarca seyircisi olan Game of Thrones dizisinin hayranlarına müjdeli haber, dizinin yaratıcısı George R.R. Martin'den geldi. Herkes ‘Buz ve Ateşin Şarkısı' kitap serisinin altıncısı olan ‘Kış Rüzgarları' kitabını beklerken yazar Martin yeni bir projeyle geldiğini açıkladı. Martin'in 1980 yılında yazdığı ‘Nightflyers' romanıyla aynı adlı dizi seyirciyle buluşacak. 10 bölümlük uzay korku dizisinin çekimlerine önümüzdeki sonbaharda başlanacak. Dizi, bir grup bilim insanının bir tesadüf sonucu 75 yıl sonrasından gelen bir yaratıkla karşılaşmasını konu alacak. Yazar Martin, bir yıldız gemisinde geçen hikayesiyle Nightflyers'ın “uzaydaki sapık” olarak nitelendirilebileceğini söyledi. Dizide Dr. Agatha Matheson rolünde Gretchen Mol (fotoğrafta), Karl D'Branin rolünde Eoin Macken, Lommie rolünde Maya Eshet, Thale rolünde Sam Strike ve Melantha Jhirl rolünde Jodie Turner-Smith yer alacak.

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