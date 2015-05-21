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Videoröportaj

Game of Thrones müzikali geliyor!

21 Mayıs 2015 03:51

George Martin'in kitap serisinden uyarlanan ve dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından izlenen Game of Thrones (Taht Oyunları), "Red Nose Day" isimli yardım kampanyası için müzikal olarak sevenleriyle buluşuyor. Bestesini İngiliz grup Coldplay'in yaptığı ve dizinin oyuncularının yer alacağı Game of Thrones müzikali, 21 Mayıs'ta NBC'de yayınlanacak. Afrika ülkelerine yardım için düzenlenen organizasyonun ABD ayağı için bestelenen müzikalin tanıtım videosunda, mikrofonun başında, "Tyrion Lannister" karakterini canlandıran Peter Dinklage var.

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