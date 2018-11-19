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Galler rugby takımının eski kaptanı eşcinsel olduğu için saldırıya uğradı

19 Kasım 2018 11:10

Galler rugby takımının eski kaptanı Gareth Thomas, 'cinsel yönelimi nedeniyle' Cardiff'te saldırıya uğradığını söyledi. Thomas'ın, Twitter'dan paylaştığı videoda suratından da yaralanmış olduğu görülüyor. Thomas videoda "Cinsel yönelimimden ötürü kendi şehrimde nefret suçu kurbanı oldum" dedi. 44 yaşındaki Thomas, 2009 yılında eşcinsel olduğunu açıklamıştı. Thomas'ın talebi üzerinde 16 yaşındaki saldırgan hakkında 'onarıcı adalet' ilkesi kapsamında işlem yapıldığı belirtildi. Eski takım kaptanı, bunun saldırganın "öğrenmesi" için en doğru yol olduğunu söyledi. Olaydan çok etkilendiği açıkça görülen Thomas, paylaştığı videoda Cumartesi gecesi yaşanan saldırıda kendisine yardımlarından ötürü polise ve Cardiff halkına da teşekkür etti.

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