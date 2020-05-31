Galatasaraylı çocuktan 'Ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi?' diyen Kılıçdaroğlu'na: "İkimiz de insanız sonuçta"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün (30 Mayıs) Türkiye, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan 6-14 yaş arası çocuklarla videokonferansta buluştu. Kılıçdaroğlu'nun, hangi takımı tuttuğunu sorduğu bir çocuktan aldığı yanıt ise dinleyenleri gülümsetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu salgın dolayısıyla sokağa çıkma yasağı süren yaşları 6 ila 14 arasında değişen 20 çocukla dün video konferans buluşması yaptı.

Kılıçdaroğlu, pandemi süreci öncesi futbol okuluna gittiğini anlatan bir çocuğa hangi takımı tuttuğunu sordu. "Galatasaray" yanıtını alan Kılıçdaroğlu, “Öyle mi, yapma ya, ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi” demesi üzerine çocuğun "Bir şey olmaz, ikimiz de insanız sonuçta" yanıtı üzerine "Güzel, teşekkür ederim" diyerek güldü.

Kılıçdaroğlu, altı yaşındaki Kerim’e ise "Keyfin nasıl? Durgun görünüyorsun" diye sordu. Küçük çocuktan "Çünkü sıkıldım" yanıtı alan Kılıçdaroğlu, birinci sınıfta olduğunu öğrendiği Kerim’e "Sınıfta kızlar mı yoksa erkekler mi daha yaramazdı" diye sordu. "Erkekler" yanıtını alan Kılıçdaroğlu gülmesini engelleyemedi.